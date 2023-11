ATP Finals, Panatta striglia Medvedev: “trattamento di bellezza?”, la frase in diretta

SportFair

Tutta Italia ha fatto il tifo per Jannik Sinner nella semifinale delle ATP Finals contro Daniil Medevedev. Il pubblico del PalaAlpitour sta facendo, match dopo match, un tifo da stadio. Da casa lo share davanti alle tv raggiunge numeri clamorosi. E anche ai commentatori scappa qualche frase “un po’ di parte”.

Adriano Panatta non ha mai nascosto la sua simpatia per Sinner e durante la telecronaca della gara contro Medvedev, in onda sulla Rai, ha criticato fortemente il russo. Il motivo? La richiesta di un trattamento medico fra secondo e terzo set, secondo l’ex tennista azzurro un tentativo di tirare il fiato e far perdere concentrazione a Sinner.

“Trattamento di bellezza”

“Ma poi che cos’è questa cosa che devono andare ogni volta a fare il trattamento, ma cos’è un trattamento di bellezza? Tra un po’ metteranno la spa, forse c’è già“, ha dichiarato Panatta in diretta. ha detto Panatta in diretta tv.

“Ma dov’è Medvedev…“, lo ha incalzato l’altro commentatore, Fiocchetti. “Non mi stuzzicare – ha risposto Panatta – Questo è un regolamento che non ha senso“.