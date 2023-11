ATP Finals, oggi l’esordio di Sinner: gli orari delle partite di oggi e dove vederle in tv

SportFair

L’attesa è terminata! Iniziano oggi le ATP Finals. Lo spettacolo è assicurato a Torino, dove si sfideranno i migliori tennisti al mondo, con anche un italiano in campo, Jannik Sinner.

L’altoatesino farà il suo debutto oggi, nella sfida in programma per oggi pomeriggio contro Tsitsipas. Il tennista greco, che nei giorni scorsi ha accusato problemi alla schiena, ha avuto l’ok dei medici per scendere in campo, ma non è chiaro quali siano le sue condizioni fisiche.

In campo oggi anche Djokovic, che sfiderà Rune. A Torino andranno in scena anche le prime partite di doppio del Gruppo Verde.

Le sfide di oggi saranno visibili sui canali Sky, ma la partita di Sinner sarà visibile anche in chiaro, in diretto, su Rai 2 e Rai Play. Djokovic-Rune sarà disponibile in chiaro solo in differita, alle 23.00 su SuperTennis HD.

Le partite di domenica 12 novembre Dalle 12.00

Ivan Dodig/Austin Krajicek (Croazia/Stati Uniti, 1) – Maximo Gonzalez/Andres Molteni (Argentina/Argentina, 7) Non prima delle 14.30

Jannik Sinner (Italia, 4) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6) Non prima delle 18.30

Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin (Messico/Francia, 4) – Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 5) Non prima delle 21.00

Novak Djokovic (Serbia, 1) – Holger Rune (Danimarca, 8)