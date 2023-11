ATP Finals, oggi la finalissima Sinner-Djokovic: orario e dove vederla in tv, anche in chiaro

SportFair

E’ tutto pronto a Torino per il gran finale delle ATP Finals! Questo pomeriggio si sfidano di nuovo Jannik Sinner e Novak Djokovic, questa volta per la finalissima.

Il tennista serbo, numero 1 al mondo, va a caccia del riscatto dopo il ko nel girone contro l’altoatesino, mentre Sinner adesso sa che Djokovic non è più imbattibile per lui e che può vincere di nuovo.

Se Sinner dovesse vincere, sarebbe campione imbattuto e per lui arriverebbe un bottino di oltre 4 milioni di euro, per Djokovic, invece, in caso di vittoria, un bottino dimezzato, ma sempre ricchissimo.

Gli orari delle finali e dove vederle in tv

Si parte con la sfida di doppio tra Granollers-Zeballos e Ram-Salisbury, successivamente sarà il turno di Sinner e Djokovic. La finalissima del singolare sarà trasmessa sui canali Sky ma anche in chiaro su Rai 2, in diretta, alle 18.00. Il doppio invece sarà trasmesso solo sui canali Sky.

Ore 15:00 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [5]-Ram (USA)/Salisbury (GBR) [6]

Ore 18:00 Sinner (ITA) [4]-Djokovic (SRB) [1]