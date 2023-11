ATP Finals, Medvedev in spolvero: netta vittoria in due set contro Rublev

SportFair

Anche la seconda giornata delle ATP Finals è andata in archivio. Dopo la sorprendente vittoria di Zverev contro Alcaraz, si è registrata la netta vittoria di Medvedev contro Rublev. La sfida si è conclusa in un’ora e 32 minuti ed è stata in discussione solo nel primo set.

Il primo break della partita si registra sul 3-3 a favore di Medvedev, poi l’ex numero uno al mondo controlla e vince 6-4. Nel secondo set non c’è partita, Medvedev è in giornata di grazia e chiude con un nettissimo 6-2. Domani un’altra giornata scoppiettante con Tsitsipas-Rune e Djokovic-Sinner.