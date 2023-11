ATP Finals, Djokovic batte Alcaraz da fenomeno: rematch in finale contro Sinner

SportFair

Sinner lo ha già battuto durante il round robin, per la prima volta in carriera, adesso lo dovrà affrontare a distanza di qualche giorno, con in palio il trofeo: tra il giovane tennista azzurro e il primo trionfo alle ATP Finals c’è, ancora una volta, Novak Djokovic. E no, Nole non vuole perdere di nuovo.

Lo ha dimostrato nella gara di questa sera, la semifinale giocata e vinta contro Carlos Alcaraz, altro giovane talento del tennis Mondiale, numero 2 al mondo, erede di Rafael Nadal, che in carriera lo aveva già battuto 2 volte nei 4 incontri disputati. Questa sera non c’è stata partita. Alcaraz ha fatto del suo meglio, le ha provate tutte per rispondere, colpo su colpo, alle giocate di Djokovic, ma il lancio della racchetta nel secondo set è la fotografia del match e della superiorità del campione di Belgrado.

Djokovic si è imposto 3-6 / 2-6 in 1 ora e 30 minuti di gioco, un punteggio, forse, anche troppo severo per Alcaraz che si è trovato davanti, semplicemente, un Djokovic versione fenomeno. Sinner è avvertito: domani servirà un’altra impresa, la più grande della sua carriera.