ATP Finals, Djokovic annulla l’allenamento: ha bisogno di riposo, ma quel fazzolettino…

Le ATP Finals stanno regalando spettacolo ed emozioni intense. Ieri Jannik Sinner ha trionfato per la prima volta in carriera contro Novak Djokovic, numero 1 al mondo.

Il tennista serbo ha accusato il colpo, fisicamente, finendo sfinito dopo le prime due partite delle Finals. Nonostante il giorno di riposo tra un match e l’altro, le oltre sei ore di gioco sulle gambe si fanno sentire.

Allenamento annullato

Forse per la stanchezza eccessiva, forse per un fastidioso raffreddore, Novak Djokovic ha deciso di annullare l’allenamento di oggi a Torino. Sembra che il serbo abbia voluto semplicemente riposare dopo due match intensi e in vista della decisiva partita di domani contro Hurkacz, subentrato a Tsitsipas, ma il fazzolettino usato ieri durante la partita con Sinner non è passato inosservato: una fastidiosa influenza sta creando qualche problema di troppo a Nole?