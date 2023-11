ATP Finals, come sta la schiena di Sinner? Le parole dell’azzurro in vista delle semifinali

SportFair

Jannik Sinner ha chiuso con un bottino pieno la prima fase delle ATP Finals. L’azzurro ha conquistato tre vittorie su tre match disputati, assicurandosi il primo posto in classifica nel Gruppo Verde e dunque il passaggio alle semifinali.

Nel match di ieri Sinner ha lottato contro Rune, vincendo in tre set, durante i quali ha accusato qualche fastidio di troppo alla schiena, che preoccupa i fan in vista della partita di domani.

Le parole di Sinner

Sinner ha voluto però rassicurare tutti e lo ha fatto al termine del match contro Rune: “ho iniziato a sentire un po’ di dolore, ma capivo che non era nulla di grave. Penso che fosse principalmente un po’ di tensione. Noi siamo un po’ come macchine di Formula 1, delicatissime, basta poco per sentire la differenza“.