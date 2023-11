ATP Finals – Djokovic e la minaccia biscotto: Rune e Sinner potrebbero decidere il destino del serbo

SportFair

Hurkacz ha fatto un enorme regalo a Jannik Sinner: il tennista polacco, subentrato al ritirato Tsitsipas, vincendo un set nel match di questo pomeriggio contro Djokovic alle ATP Finals, ha messo nelle mani del tennista altoatesino un pass per le semifinali del torneo in corso a Torino.

Djokovic è riuscito a portare a casa la vittoria, ma con un set perso la situazione per il passaggio del turno si complica e dovrà attendere la fine del match di questa sera tra Sinner e Rune per sapere se potrà proseguire il suo percorso o meno.

La vittoria di Djokovic in tre set significa che ‘Nole’ passerebbe solo nel seguente scenario: se Sinner batte Rune, poiché Sinner passerebbe primo e Djokovic secondo per numero di vittorie. In caso di vittoria del danese sull’italiano, già classificato grazie al risultato del serbo, Djokovic sarà eliminato dal torneo.

Nelle ultime ore si parla di un possibile biscotto: Sinner e Rune, infatti, potrebbero far terminare il match a loro convenienza, qualificandosi entrambi e lasciando fuori il serbo.

– Se Rune battesse Sinner in due set: Rune andrebbe primo e Sinner secondo grazie alla migliore percentuale di set vinti rispetto a Djokovic

– Se Rune battesse Sinner in tre set: ci sarebbe un triplo pareggio nelle vittorie ma non nei set, poiché Rune e Sinner avrebbero un pareggio di 5-3 mentre quello di Djokovic sarebbe 5-4.

E’ tutto nelle mani di Sinner dunque, ma Djokovic e tutti gli appassionati di tennis, confidano nel fatto che l’altoatesino desideri portare a casa un’altra vittoria. Guardando l’aspetto economico, infatti, una vittoria arricchirebbe le tasche di Sinner, che, qualora dovesse arrivare fino alla fine e, magari, vincere il torneo da imbattuto, riceverebbe un extra premio in denaro.