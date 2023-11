ATP Finals 2023, sorteggiati i gironi: gli avversari di Jannik Sinner

SportFair

Il countdown verso domenica 12 dicembre sta per volgere al termine. Manca pochissimo all’inizio delle ATP Finals 2023, il torneo di fine anno fra i migliori 8 del tennis maschile che si terrà al PalaAlpitour di Torino.

L’ultimo step prima dell’inizio del torneo riguardava il sorteggio dei due raggruppamenti, andato in scena nel pomeriggio odierno. Per Jannik Sinner, unico italiano presente come 4° classificato, un girone piuttosto avvincente con il numero 1 Novak Djokovic, contro il quale non ha mai vinto, ma anche Stefanos Tsitsipas e Holger Rune.

I gironi delle ATP Finals 2023

Girone Verde

Djokovic

Sinner

Tsitsipas

Rune

Girone Rosso

Alcaraz

Medvedev

Rublev

Zverev