Maltrattamenti sui bambini nell’asilo frequentato dai figli di Morata e Griezmann: due arresti

Momenti di preoccupazione in casa Morata e Griezmann a causa di un problema con l’asilo frequentato dai loro figli. La Polizia spagnola ha infatti arrestato due lavoratori del nido, situato nella città madrilena di Pozuelo de Alarcon, accusati di maltrattamenti su sei bambini.

Secondo “El Mundo”, in questo asilo andrebbero proprio i figli dei due calciatori dell’Atletico Madrid.

Un educatore di vecchia data del nido in questione, è accusato di aver maltrattato diversi bambini, mentre l’altro è accusato di omissione di aiuto.

Una tirocinante ha denunciato i fatti dopo aver registrato diversi video con il suo cellulare in cui si vedono i due “maltrattare e umiliare” minori di età compresa tra zero e quattro anni. Dopo la denuncia in questura, è entrata in azione la Polizia di Stato. L’arresto è avvenuto dopo che gli agenti hanno visionato e analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza. Le persone coinvolte molestavano i bambini dicendo loro che i loro genitori “erano ricchi”.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno convocato d’urgenza un incontro con i genitori dei minori iscritti all’asilo per metterli a conoscenza dei fatti. Tutti hanno accettato di non portare i propri figli al centro oggi in attesa di sapere come proseguiranno le indagini. Una delle priorità è sapere se ci sono più lavoratori coinvolti nei presunti maltrattamenti.