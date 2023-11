Alice Campello e l’ira dei tifosi: “se Alvaro sbagliava mi urlavano contro”

Il 2023 è stato un anno complicato per Alice Campello, che ha rischiato la vita dopo aver dato alla luce la piccola Bella, la sua quarta figlia. L’influencer e imprenditrice, moglie di Alvaro Morata adesso ha ripreso in mano la sua vita, felice e serena dopo l’accaduto, grazie anche alla serenità generle che regna in casa.

Alvaro Morata, infatti, sta vivendo un momento della sua carriera davvero felice, all’Atletico Madrid e anche di questo ha parlato Alice Campello in un podcast condotto dall’influencer Violeta Mangirnan.

L’imprenditrice veneta ha parlato delle critiche e commenti ricevuti sui social legati alle prestazioni in campo di Morata: “sto imparando a non leggere molte cose. Si può lavorare molto su se stessi e io lo sto facendo. Andavo allo stadio e Morata sbagliava un gol o qualcosa del genere e mi guardavano male. Mi hanno anche urlato contro“, ha spiegato Alice Campello.

“Come se fossi io…“, ha affermato Alice, “la colpevole“, ha completato la frase Violeta, che l’ha paragonata a Victoria Beckham