Addio a Robert Knight: morto ad 83 anni il “Generale”

Il mondo del basket a lutto: è morto ad 83 anni Bob Knight, allenatore americano, che ha vinto tre titoli NCAA in Indiana in carriera, uno di questi dopo una stagione da imbattuto.

Ieri sera è stata la famiglia di Knight a dare il triste annuncio: il coach era ricoverato in ospedale da aprile quando ebbe un malore e le sue condizioni di salute non erano buone ormai da diversi anni.

L’annuncio della famiglia

“È con il cuore pesante che condividiamo che l’allenatore Bob Knight è morto nella sua casa di Bloomington circondato dalla sua famiglia. Siamo grati per tutti i pensieri e le preghiere e apprezziamo il continuo rispetto per la nostra privacy poiché l’allenatore ha richiesto una riunione privata di famiglia, che viene onorata“, si legge nella nota della famiglia.

Knight divenne l’allenatore più giovane di una scuola di Divisione I nel 1965, quando fece irruzione nell’Esercito a 24 anni. Ma lasciò il segno in Indiana, vincendo un record scolastico di 661 partite e raggiungendo il torneo NCAA 24 volte in 29 stagioni. Il primo titolo NCAA di Knight arrivò nel 1976, quando l’Indiana rimase imbattuta, un’impresa che nessuna squadra è più riuscita a realizzare da allora.

Nel 1984, ha allenato la squadra olimpica statunitense che ha vinto la medaglia d’oro a Los Angeles, l’ultima squadra amatoriale americana a vincere l’oro olimpico. Soprannominato “Il Generale”, Knight fu infine costretto a lasciare l’Indiana nel 2000 per aver violato una politica di comportamento di “tolleranza zero” afferrando il braccio di uno studente matricola che, secondo lui, lo aveva salutato con il suo cognome. È stata l’ultima trasgressione di una lunga lista, che includeva il suo incidente più famigerato, lanciare una sedia durante una partita della Purdue, e accuse di numerosi scontri fisici. Il più notevole coinvolse Knight che apparentemente strangolò il giocatore Neil Reed in un allenamento nel 1997.

Knight poi finì per diventare l’allenatore di basket della Texas Tech nel 2001. Knight si è dimesso da allenatore di basket del Texas Tech a metà della stagione 2008-2009, il suo 42esimo anno come capo allenatore, e si è allontanato dal basket universitario. Successivamente ha lavorato come analista di basket universitario per ESPN.