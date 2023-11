“Abbiamo protetto Gigio”, ma Mbappè se la ride e ci scherza su con Donnarumma | VIDEO

SportFair

Il Milan ha battuto il PSG 2-1 nella sfida di Champions League di ieri sera a San Siro. Un ritorno amaro e deludente per Donnarumma, accolto dai tifosi rossoneri con un lancio di banconote false.

Un gesto che ha colpito i compagni di squadra dell’ex portiere del Milan, soprattutto Mbappè.

La reazione di Mbappè

Mbappè a fine match ha affermato “c’era un sacco di rumore e hanno riservato un’accoglienza piuttosto difficile per Gigio. Penso che fosse un po’ troppo, ma ecco, è il calcio di oggi. I tifosi fanno quello che vogliono, non possiamo sapere loro cosa sentono dentro. Abbiamo protetto Gigio il più possibile e ci dispiace per lui di questa serata“.

Durante il riscaldamento del PSG e durante il lancio delle banconote false, però, il calciatore francese sembrava molto divertito. In un primo momento ha scherzato col portiere del club parigino, cantando accanto a lui “Donnarumma, figlio di p***ana“, o almeno così sembra dal labiale in un video diventato virale sui social.

Poi è stato immortalato mentre sorrideva divertito durante l’accoglienza dei tifosi del Milan all’ex portiere rossonero.

Mbappe loves moneypic.twitter.com/FG7pVF4kL6 — Troll Football (@TrollFootball) November 7, 2023

questo da del figlio di puttana a Donnarumma, quanto cazzo è milanista Kylian Mbappé pic.twitter.com/n7VaDQoeEh — VALE CHE PENSI? (@sonoaffarimiei_) November 7, 2023