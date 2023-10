Zoe Cristofoli senza tattoo, la risposta agli hater: “se voglio ti metto a farmi…” | FOTO

SportFair

Il nuovo trend di foto stile ‘annuario scolastico anni 90’, realizzate con l’IA, è la nuova moda del momento e sempre più vip si stanno cimentando nel postare scatti nei quali appaiono decisamente diversi rispetto al look con il quale siamo abituati a vederli.

Zoe Cristofoli, per esempio, ha postato alcune foto nelle quali appare senza tattoo, con uno stile meno rock e più acqua e sapone. Scatti sotto i quali si sono scatenati centinaia di commenti, alcuni dei quali, come spesso accade, anche di cattivo gusto.

La risposta agli hater

Particolarmente pungente il commento di un utente che ha scritto: “la laurea l’hai presa prima o dopo che sei stata con Corona nel 2018?“. La compagna del calciatore del Milan Theo Hernandez ha risposto per le rime: “non solo laureata, caro mio, ma intanto ho due società, un negozio di tatuaggi, dipendenti, tanta voglia di fare. Mantengo la mia famiglia e se voglio ti metto a farmi da lampada nel mio giardino. Quindi, torni al tuo posto o no? Benissimo. Quando ci vuole, ci vuole“. Nelle foto sarà pure ‘acqua e sapone’, ma l’animo rock non glielo toglie nessuna intelligenza artificiale!