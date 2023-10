WTA Zhengzhou, Paolini fuori in semifinale: Zheng passa in 2 set

SportFair

Niente finale per Jasmine Paolini nel WTA di Zhengzhou. Epilogo amaro, a un passo dall’ultimo atto, per la tennista italiana, numero 31 WTA, che si è dovuta arrendere in semifinale contro la giocatrice di casa, Qinwen Zheng, numero 24 WTA. La cinese si è portata a casa l’incontro in 1 ora e 17 minuti di gioco vincendo i due set necessari a staccare il pass per accedere alla finale del torneo con il punteggio di 6-2 / 6-3.

Primo set subito in discesa per Zheng che ha piazzato un break sul primo turno di battuta di Paolini, si è portata agilmente sul 4-1 strappandole un altro servizio per poi capitalizzare il primo set point utile con un perentorio 40-0 che le è valso il 6-2.

Break e controbreak in apertura del secondo set, con Paolini che riesce per la prima volta a portarsi anche in vantaggio sull’1-2. La gioia però dura poco. Al 5° game l’azzurra perde il servizio, subisce un altro break al 7° game dopo aver sventato 3 palle break, riesce a controbrekkare l’avversaria per il 5-3 che però serve solo a prolungare il match. Su turno di battuta della tennista italiana, Zheng trasforma il secondo match point utile nel punto che le vale il 6-3 finale.