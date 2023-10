WTA Zhengzhou, Paolini ai quarti di finale: super rimonta contro Garcia

SportFair

Per Jasmine Paolini si spalancano le porte dei quarti di finale del WTA di Zhengzhou. La tennista italiana, numero 31 al mondo, supera la numero 10 del ranking femminile, la francese Caroline Garcia, in una sfida delicata e avvincente sul cemento cinese.

Paolini, sotto di un set (3-6), è stata brava a restare mentalmente in partita anche quando, nel secondo set, non ha capitalizzato 4 palle break nel terzo game. La tennista azzurra ha però strappato il servizio alla francese sul 4-3 per poi imporsi 6-4 capitalizzando il quarto match point utile, il terzo nel decimo game.

Decisivo il terzo set nel quale Garcia ha avuto 4 palle break che sarebbero coincise con altrettanti match point, tutte disinnescate da Paolini abile a difendere il servizio del 5-5, strappare all’avversaria quello successivo e capitalizzare il primo match point utile per il 7-5 finale.