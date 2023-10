WTA Zhengzhou, perchè Cocciaretto si è ritirata prima del match con Kasatkina?

SportFair

Il WTA 500 di Zhengzhou perde una delle azzurre protagonisti in tabellone. Niente tris per l’Italia dopo le vittorie di Bronzetti e Paolini: Elisabetta Cocciaretto ha annunciato il suo ritiro dal torneo e non scenderà in campo nella sfida pomeridiana che lavedeva opposta alla russa Daria Kasatkina.

La tennista italiana, numero 34 al mondo, ha dato forfait a causa di un virus intestinale che le impediva di scendere regolarmente in campo. Il suo posto è stato preso dall’ungherese Timea Babos. Trasferta asiatica da dimenticare per la Cocciaretto che a Pechino era stata eliminata al primo turno da Kostyuk e oggi è stata costretta al ritiro.