Non ci sarà una finale tutta italiana nel WTA di Monastir. Dopo due derby già disputati, con Paolini che ha staccato il pass per la semifinale nella parte alta del tabellone, in quella bassa Lucrezia Stefanini ha mancato l’accesso alla semifinale.

La tennista italiana, numero 125 al mondo, si è arresa alla francese Clara Burel, 22enne numero 74 del ranking e 8ª testa di serie del seeding. In 62 minuti di gioco Burel è riuscita a imporsi 6-3 / 6-1 su Stefanini.