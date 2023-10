WTA Monastir, Paolini batte Bronzetti nel derby: è semifinale!

SportFair

Ancora un derby tutto italiano nel WTA di Monastir. Dopo la sfida tra Sara Errani e Lucia Bronzetti, vinta da quest’ultima in due set, la stessa Bronzetti ha dovuto affrontare Jasmine Paolini con in palio un pass per le semifinali del torneo tunisino.

Match molto equilibrato quello disputato dalle due tenniste italiane che hanno dimostrato di conoscersi molto bene. A spuntarla è stata Jasmine Paolini, numero 30 al mondo e miglior italiana nel ranking femminile, imponendosi 7-5 al primo set e 7-6 (7-3) al tie-break nel secondo set. In semifinale Paolini affronterà la vincente della sfida fra Tsurenko e Parrizas Diaz.