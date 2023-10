WTA Monastir, a Bronzetti il derby contro Errani: Stefanini ai quarti

SportFair

Tre italiane in campo negli ottavi di finale del WTA di Monastir, in due passano ai quarti di finale. En-plein impossibile, visto il derby azzurro che ha messo di fronte Sara Errani e Lucia Bronzetti. Il successo è andato alla Bronzetti, numero 62 del ranking femminile, che ha sconfitto la veterana Errani (oggi 108 al mondo) in 1 ora e 36 minuti di gioco con il punteggio di 3-6 / 4-6.

Prosegue il cammino sul cemento tunisino anche per Lucrezia Stefanini. La tennista italiana, numero 125 del ranking femminile si è imposta sulla polacca Katarzyna Kawa, numero 217 al mondo, con il punteggio di 6-4 / 6-1.

Ai quarti Bronzetti attende la vincente di Paolini Marcinko, con la possibilità di dover disputare un nuovo derby, mentre Stefanini giocherà contro la vincitrice della sfida tra Burel e Andreeva.