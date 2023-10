WTA Monastir: Mertens è più forte, Paolini deve arrendersi in finale

SportFair

Si è conclusa senza storia la finale del WTA Monastir, in Tunisia. L’ultimo atto non è stato mai in discussione e ha confermato il pronostico della vigilia: Elise Mertens si è dimostrata più forte di Jasmine Paolini.

Il match è stato aperto solo nel primo set, poi nel secondo set la belga si è imposta senza problemi. La parte iniziale di gara è equilibrata, poi Mertens sale in cattedra, piazza due break e vince 3-6. Il secondo set non è stato mai in discussione e il risultato di 0-6 non lascia repliche.