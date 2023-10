WTA Monastir, Jasmine Paolini in finale! Grande successo contro Tsurenko

SportFair

Jasmine Paolini non si ferma più! La tennista italiana, numero 30 del ranking femminile, stacca il pass per la finalissima del WTA di Monastir completando un percorso strepitoso all’interno del tabellone principale del torneo tunisino. Dopo aver vinto il derby contro Bronzetti, Paolini si è trovata ad affrontare Lesia Tsurenko, talentuosa ucraina numero 34 al mondo e 4ª testa di serie del seeding del torneo.

Nel primo set entrambe le tenniste faticano a mantenere il servizio: Paolini ne perde 2, ma ne strappa 4 all’avversaria chiudendo con un agile 6-2. Nel secondo set Tsurenko parte subito con un break che le permette di controllare l’incontro, Paolini pareggia i conti sul 3-3 strappando il servizio all’ucraina, ma subisce subito un controbreak nel game successivo. Tsurenko fallisce 3 set point al nono game, ma capitalizza il terzo di altri tre set point per il 4-6 che riporta in parità il conto dei set.

Decisivo il terzo e ultimo set in cui Paolini fa vicinissima a un perentorio bagel: un game dietro l’altro, due servizi strappati fino al netto 5-0 che indirizza il match come una sentenza. Tsurenko disinnesca un match point e firma il 5-1 che le evita il cappotto, riesce anche a brekkare Paolini nel game successivo, ma la tennista azzurra chiude i conti nel game successivo, sul turno di battuta della tennista est europea, trasformando il secondo match point utile nel definitivo 6-2. In finale affronterà la vincente di Burel-Mertens.