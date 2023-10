World Cup: Ceccon padrone dei 100 sl, Martinenghi quinto nei 50 rana

SportFair

Spalti gremiti che meritano grandi emozioni anche nelle finali della seconda giornata della tappa della World Cup, in svolgimento fino a domenica 15 ottobre ad Atene.

Altro show di alto livello di Thomas Ceccon che vince, al termine di una gara in pieno controllo, i 100 stile libero, dimostrandosi ancora una volta instancabile e fuoriclasse nato. Il 23enne di Schio – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato dal Alberto Burlina, ai Mondiali di Fukuoka oro nei 50 farfalla e argento nei 100 dorso e con la 4×100 sl – nuota un ottimo 48″36, con un passaggio in 23″21 e un ritorno leggermente più strappato in 25″15: comunque la concorrenza è ancora una volta battuta. Alle spalle dell’azzurro, ieri secondo nei 200 stile libero con seconda prestazione italiana all time, ci sono il panamericano Dylan Carter in 48″62 e l’australiano, di chiare origini italiane, Zac Incerti in 48″88.

Crescono condizioni e motivazioni in Nicolò Martinenghi che chiude al quinto posto, ma con un ottimo crono, una finale dei 50 rana, come sempre super e come d’abitudine ormai vinta dal cinese e campione iridato Qin Haiyang – oro a Fukuoka anche nei 100 e 200 – in 26″52. Il 24enne di Varese, campione europeo e recordman italiano (26″33) – tesserato per CC Aniene e seguito da Marco Pedoja – tocca in 27″04: una settimana fa era stato sesto a Berlino 27″14. Secondo è il britannico e vincitore di tutto sir Adam Peaty in 26″89 e terzo lo statunitense Nic Fink in 26″98.