Wanda Nara conferma le prime voci sulla malattia: “ho la leucemia”

Wanda Nara ha deciso di uscire allo scoperto sulla malattia, confermando le prime indiscrezioni pubblicate dai giornali argentini. “Ho la leucemia. All’inizio dicevo “questa cosa che ho”, poi sono riuscita a chiamarla malattia e ora la chiamo per nome. Chiedo scusa a tutti coloro che hanno pensato che dovessi anticipare i miei tempi”, è un messaggio di risposta dell’argentina sul profilo Instagram.

In un’intervista a Hola!, la showgirl ha svelato altri dettagli: “come sto oggi? Bene. Ogni settimana ho un monitoraggio che viene inviato in Argentina dove si trova il mio medico, il dottor Miguel Pavlovsky, di Fundaleu. Inoltre sto facendo una cura che, a seconda di come evolve la malattia, cambia.

È tutta un’incertezza e ogni settimana che vado a ricevere i risultati mi manca il respiro. È un argomento delicato e per questo avrei preferito che rimanesse privato, ma lo capisco. Ho deciso di non denunciare Lanata. Lui è un giornalista e se l’informazione gli è arrivata, doveva pubblicarla”.