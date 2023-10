Vittoria Bussi da impazzire: nuovo record dell’ora, prima donna sopra i 50 km/h

SportFair

Vittoria Bussi si è ripresa il record dell’ora! La ciclista romana ha superato il muro dei 50 km/h sulla pista di Aguascalientes, in Messico. Vittoria Bussi, 36 anni, ha pedalato per 50.267 km superando i 49.254 di Ellen van Dijk, ormai ex detentrice. Migliorato nettamente il precedente primato della stessa ciclista italiana che nel 2018 era valso il record in 48.007, poi battuto da Joscelin Lowden nel 2021 e nel 2022 dalla van Dijk.

Bussi si è preparata per mesi e ha trovato sostegno con il crowfunding, 12.000 euro, quello che serviva per imbarcarsi nell’impresa. “L’opportunità che mi dai con la donazione ispirerà i giovani ciclisti a realizzare i loro sogni“, ha scritto. “Ed è un’opportunità per credere in se stessi e nelle persone che scelgono la propria strada dopo momenti difficili“.

Il tentativo era fissato inizialmente per mercoledì 11 ottobre, ma la pistard romana lo ha dovuto rimandare per l’improvviso abbassamento della temperatura.