Verstappen martellante, sua la Gara Sprint negli USA: Leclerc sul podio

Il sabato del weekend del GP degli Stati Uniti si chiude nel segno di Max Verstappen. Dopo aver perso la pole position, a causa dell’ultimo giro cancellato per aver superato i track limit, nelle qualifiche del venerdì, valide per la gara lunga, quest’oggi il campione della Red Bull si è preso la pole position per la Gara Sprint e non ha più lasciato la prima posizione.

Partenza tagliente sul tracciato di Austin. Verstappen porta Leclerc quasi sul prato e blinda la prima posizione, Hamilton ne approfitta e sale al secondo posto. Ottima la partenza di Sainz che infila le due McLaren e sale al quarto posto alle spalle del compagno di scuderia. Russell passa Piastri all’esterno (supera la linea bianca) e prende 5 secondi di penalità.

Nelle fasi iniziali Hamilton tiene un ottimo ritmo, ma sul lungo periodo Verstappen aumenta il proprio vantaggio sul rivale. Il campione olandese è un martello, stesso ritmo, stessi tempi, un giro dopo l’altro, è imprendibile: sua la vittoria nella Gara Sprint. Hamilton corre un’ottima gara, utile solo per il secondo posto. Charles Leclerc completa il podio. Sainz, nonostante la buona partenza, termina 6° alle spalle di Perez.

Le parole dei top 3

Verstappen: “nella prima curva ho fatto una manovra un po’ al limite, ma c’era tanto spazio nella curva 1 e questo aiuta. Poi abbiamo fatto la nostra gara mantenendo il passo, mi sono divertito alla fine spingendo di più. Per qualche giro Hamilton era lì vicino, qui il DRS è molto potente, una volta uscito dalla zona DRS abbiamo impostato un altro ritmo, il passo della macchina è molto buono. Domani ci sarà bisogno di questo passo: la gara sarà più interessante, ci sarà bisogno di qualche sorpasso, vogliamo vincere“.

Hamilton: “gara divertente. Buona la mia partenza, la battaglia con Leclerc, poi ho cercato di avvicinarmi a Verstappen ma il loro passo, al momento, è incontrastabile. Dobbiamo fare tanta strada per replicare il suo passo per tutta la gara, ma sono contento di essere arrivato sul podio. Domani Max parte dietro? Può essere un vantaggio, ma credo che ce lo ritroveremo alle costole molto presto, visto il suo passo. Voglio battagliare con Leclerc e Norris, abbiamo un passo simile, se riusciremo a tenere Verstappen dietro sarà fantastico“.

Leclerc: “alla prima curva ho visto lo spazio e ci ho provato, ma Verstappen ha fatto una manovra al limite, ho perso una posizione su Lewis. Loro erano più forti nel passo gara, dobbiamo migliorare. Gomme soft o medie? Abbiamo diversi dati fra le due vetture, speriamo di poter sfruttare questo vantaggio nella scelta delle gomme migliori e speriamo di poter vincere“.