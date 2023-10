Verstappen è imbattibile: domina e vince anche in Messico, una Ferrari sul podio

SportFair

Occasione mancata per le Ferrari nel GP del Messico per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Leclerc e Sainz non sono stati in grado di sfruttare la prima fila tutta Rossa, in particolar modo la partenza non è stata all’altezza. Continua il dominio di Max Verstappen, già campione del mondo con ampio margine.

In partenza inserimento dell’olandese tra le due Ferrari, poi il contatto tra Leclerc e Perez. Il messicano è costretto al ritiro, l’auto del monegasco è danneggiata. Verstappen prende la testa della classifica, poi le due Ferrari. Hamilton passa Ricciardo, poi i primi pit-stop non cambiano di molto la situazione. Al 34° giro si è registrato un brutto incidente a Magnussen, inevitabile la bandiera rossa.

In ripartenza Verstappen mantiene la prima posizione, Hamilton supera Leclerc e si porta in seconda posizione. Verstappen scappa, vola anche Hamilton sulle due Ferrari. Ritiro di Alonso, poi il contatto Piastri-Tsunoda. Nel finale le posizioni non cambiano: vince Verstappen, sul podio anche Hamilton e Leclerc. Quarto Sainz, poi Norris e Russell.

Le dichiarazioni

Verstappen: “è stata una gara incredibile, peccato per il ritiro di Perez. Sto vivendo una stagione pazzesca. Abbiamo provato una strategia diversa, poi è arrivata la bandiera rossa”.

Hamilton: “devo ringraziare questo pubblico incredibile. In Messico ho fatto sempre belle gare, il pubblico è incredibile. E’ un grande risultato, sono fiero del team. Non ero convinto delle gomme nel finale, è andata bene”.

Leclerc: “mi sono trovato in mezzo alle due Red Bull in partenza, mi dispiace per Perez. Abbiamo raggiunto il massimo risultato. Abbiamo sofferto un po’ dopo la ripartenza”.