Verstappen rinuncia al Mondiale per il PSV: la promessa è clamorosa

Tre Mondiali vinti consecutivamente e ha ancora fame di successi. Max Verstappen ha aperto un ciclo in Formula 1 e non ha voglia di smettere. Ha iniziato spodestando Hamilton tre anni fa, in un testa a testa emozionante fino all’ultima gara, con tanto di polemiche. Nelle ultime due stagioni ha dominato in lungo e in largo, una leadership mai messa in discussione.

Come si ferma Verstappen? Un rebus che a Ferrari, McLaren e Mercedes è risultato, fin qui, impossibile risolvere. Ma forse, un assist arriva dal mondo del pallone.

La promessa per il PSV

Nel corso di un’intervista per la tv olandese Viaplay, il pilota della Red Bull ha ammesso che rinuncerebbe alla vittoria di un Mondiale in cambio del successo del PSV Eindhoven, sua squadra del cuore, in Champions League.

“Potrei prolungare il mio contratto di un anno, fino al 2029 e in quella stagione accetterei di non vincere. Ma a patto di veder trionfare il PSV in Champions“, ha ammesso Vertappen. Del resto, il PSV non alza al cielo la Champions League dalla stagione 1987/1988, quando quando il portiere Hans Van Breukelen neutralizzò il rigore decisivo contro il Benfica. Verstappen sarebbe nato nove anni dopo.

La frecciata a Hamilton

Verstappen aveva confessato il suo amore per il PSV in passato, rifilando una frecciatina a Lewis Hamilton. All’epoca, il pilota britannico era dato come possibile nuovo proprietario del Chelsea, squadra rivale della sua squadra del cuore, ovvero l’Arsenal.

“Dato che sono tifoso del Psv, non comprerei mai l’Ajax. – dichiarò Verstappen – Se tifi per una squadra e ne vuoi comprare un’altra, è piuttosto curiosa come cosa…“.