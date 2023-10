Verstappen, 3mendo! Il pilota della Red Bull è Campione del Mondo di Formula 1

SportFair

Non c’è due senza tre e se continua così, si andrà avanti con il pallottoliere. Max Verstappen è Campione del Mondo di Formula 1 per la terza volta consecutiva. Un ciclo iniziato tre anni fa detronizzando Lewis Hamilton e la Mercedes, confermatosi nella passata stagione e diventato già, alla terza annata, una costante che rischia di non fare più notizia.

Vittoria che arriva di sabato

‘Super Max’ non ha avuto bisogno della gara della domenica, si è laureato campione già di sabato. Nella Sprint Race del GP del Qatar avrebbe dovuto ottenere 3 punti (6° posto); arrivare 7° se il compagno di scuderia Perez non avesse vinto; 8° con Perez dal 3° posto in giù; o addirittura fuori dai primi 8 (quindi senza punti) con Perez giù dal podio.

La gara ha regalato subito emozioni con la partenza sprint del ferrarista Sainz, in grado di volare subito al terzo posto. Errore di Norris mentre Verstappen inizia a gestire. All’11° giro incidente di Perez con Ocon e Hulkenberg: Verstappen è già campione del mondo a 8 giri dal termine. Vince Piastri, sul podio Verstappen e Norris. Quarto Russell, sesto Sainz e solo settimo Leclerc.

“‘E’ stata una stagione fantastica, sono veramente contento. La gara di oggi è stata entusiasmante, peccato per la safety car. Piastri ha fatto una grande gara. E’ un giorno speciale per me”, le prime parole del campione del mondo.

3mendo

Quella di Max Verstappen è una dittatura sulla Formula 1. È il più forte, il più veloce e il più carismatico. È competitivo, vuole vincere sempre, agli avversari lascia solo le briciole. Guida una Red Bull pazzesca, ma con la quale il compagno di scuderia finisce, a volte, fuori dal Q2 nelle qualifiche. E no, non può essere un caso.

Il terzo titolo arriva con 6 GP d’anticipo, 407 punti conquistati, 184 in più rispetto al compagno di scuderia Sergio Perez. Verstappen ha vinto per 13 volte in stagione: Primo in Bahrain, Australia, USA (Miami), Monaco, Catalogna, Canada, Austria, Gran Bretagna, Ungheria, Belgio, Olanda, Italia (Monza), Giappone. È arrivato secondo dietro Perez in Arabia Saudita e Azerbaijan. L’unico momento di difficoltà lo ha avuto a Singapore, con l’introduzione della nuova regola FIA, arrivando 5°.

Un dominio in lungo e in largo, senza confini geografici, indipendentemente dalle caratteristiche della pista, del meteo, dei track limits, della fortuna o di qualsiasi altra variabile. Non si contano le gare in cui è partito dalla pole position e le telecamere lo hanno inquadrato solo al momento della vittoria. È scontato. Così com’è scontato il suo posto al tavolo dei più forti di sempre.