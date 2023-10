Valentino Rossi si sbilancia: l’annuncio sul 2024 e la prospettiva di una nuova sfida

SportFair

Valentino Rossi continua l’avventura in quattro ruote ed è concentrato sull’ultima parte della seconda stagione. Il passo in avanti è stato evidente e l’ex pilota della MotoGP continua a prendere confidenza con la nuova realtà. Il ‘Dottore’ inizia a valutare il futuro e per il 2024 si aprono prospettive interessanti.

“Credo che il programma per il prossimo anno non sia ancora definito ma continuerò sicuramente a gareggiare nella GT World Challenge Europe Endurance Cup. Se continuerò a gareggiare nella Sprint Cup? Penso che il discorso sia ancora aperto”, le dichiarazioni di Valentino Rossi a Crash.net.

Il ‘Dottore’ svela altri dettagli: “l’anno prossimo inizierò sicuramente in GT3 e non con una hypercar. Io però voglio guidare una GT3 a Le Mans! La domanda vera e propria, però, è se guiderò l’intero campionato FIA WEC. Io voglio assolutamente restare nel GT World Challenge Europe, che mi piace molto. Il resto del programma è solamente una questione di quanto tempo avrò a disposizione”.

Il 44enne non prenderà parte, invece, alla 24 Ore del Nurburgring per un problema di licenza: “penso che sarà difficile perché non ho abbastanza tempo per farla, inoltre dovrei guidare una macchina piccola e non mi piacciono i veicoli di scarsa potenza”.