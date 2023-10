Una nuova… era per Paola Egonu: il cambio look della pallavolista azzurra

SportFair

Paola Egonu ha iniziato oggi ufficialmente la sua nuova avventura in Italia. Dopo una piccola parentesi in Turchia, la pallavolista azzurra, finita in diverse occasioni sotto i riflettori negli ultimi tempi per una serie di problematiche e affermazioni legate alla Nazionale femminile di pallavolo e al razzismo, ha esordito questo pomeriggio con la casacca del Vero Volley.

A qualche ora dal suo debutto in questa nuova stagione, Paola Egonu ha presentato ai suoi fan e al mondo intero il suo nuovo look.

Cambio look

“Baby… it’s a new era”, ha scritto l’atleta azzurra, mostrandosi con una nuova capigliatura biondo platino. Un cambiamento per lasciarsi alle spalle l’ultimo anno complicato?