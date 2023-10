L’UEFA pensa alla… Superlega: format clamoroso, cambia lo scenario internazionale

SportFair

Ve le ricordate la battaglie, finite addirittura in tribunale, riguardanti la Superlega, con i più grandi team europei che avevano operato una clamorosa scissione formando un torneo tutto proprio, salvo poi fare marcia indietro sotto minaccia UEFA, comprese le stoiche Juventus, Real Madrid e Barcellona, finite per abbandonare l’idea? Ecco, tutto ciò per dire che, forse, la Superlega, l’UEFA si sarebbe decisa a farla.

Incredibile ma vero, sarebbe un cambio di prospettive pazzesco. L’indiscrezione è stata lanciata dagli spagnoli “El Pais” e “Marca”. Il piano vedrebbe la luce nel 2027 con un nuovo format in grado di cambiare lo scenario calcistico internazionale.

Il nuovo format

Ceferin e l’Eca (Associazione club europei) di Al-Khelaifi (presidente PSG) sarebbero d’accordo su un nuovo format per rivoluzionare il calcio europeo. Si tratterebbe di mettere in piedi 3 divisioni (Super League, Europa League e Aspirant League) da 18 squadre ciascuna, con due retrocessioni dalla prima alla seconda e 4 dalla seconda alla terza (ovviamente altrettante promozioni).

E la nuova Champions?

Il format entrerebbe in vigore dalla stagione 2027-2028. Questo vorrebbe dire che il nuovo format previsto per la Champions League, quello già approvato e che entrerà in vigore nella stagione 2024-2025, durerebbe appena 3 anni per poi andare subito ‘in pensione’. Se ne saprà di più a fine ottobre, quando è prevista la riunione del Comitato UEFA.