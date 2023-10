Triathlon, splende l’azzurro in Coppa del Mondo: a Brasilia trionfa Alice Betto

SportFair

Dopo la meravigliosa tappa di Chengdu, dove Bianca Seregni ha trionfato ed Ilaria Zane è salita sul gradino più basso del podio, anche a Brasilia l’Italia può festeggiare un successo nel circuito di Coppa del Mondo.

In Sudamerica è Alice Betto ad imporsi. La trentacinquenne lombarda ha chiuso la gara davanti a tutte le avversarie con il tempo di 2:00:05. Seconda la statunitense Katie Zaferes (2:00:15), completa il podio la messicana Rosa Maria Tapia Vidal (2:00:27).

Settimo posto per l’altra azzurra in gara, Verena Steinhauser, che ha terminato in 2:01:20.