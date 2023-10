Tre Valli Varesine, van Wilder beffa tutti: il Belgio vince 55 anni dopo Merckx

SportFair

Cala il sipario sul blasonato Trittico Lombardo. Quest’oggi, martedì 3 ottobre, dopo Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, la Tre Valli Varesine chiude la triade e funge da grande antipasto per il Lombardia de 7 ottobre.

Nel tragitto da Busto Arsizio a Varese, 196.5 km con due anelli, il primo da percorrere 8 volte (con lo strappo di via Sacco e i 2 km al 5% verso Montello) e il secondo da ripetere 2 volte (con le ascese di Morosolo 1.6 km al 7.8% e Casciago 1.8 km al 5%), trionfa Ilan van Wilder. Grande spunto per il belga che trova lo spunto giusto per mettere nel sacco big del calibro di Roglic, Pogacar, Vlasov (3°) e Carapaz (2°), tutti troppo impegnati a studiarsi, finendo per calcolare male i tempi. Un ciclista belga torna alla vittoria 55 anni dopo Eddy Merckx.