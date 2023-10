Tre Valli Varesine, brutta caduta per Ciccone: è in ospedale

SportFair

Tre Valli Varesine amara per Giulio Ciccone. La gara odierna, ultima del famoso Trittico Lombardo che ha fatto seguito alla Coppa Agostoni e alla Coppa Bernocchi, ha visto il ciclista abruzzese protagonista di una brutta caduta.

Ciccone è finito giù, in discesa, al nono giro, sul Montello. Nella caduta ha battuto violentemente il bacino. Pronto l’intervento del personale medico e il successivo trasferimento all’ospedale di Circolo a Varese.

Il comunicato della Lidl-Trek

“Ciccone è stato coinvolto in un incidente e ha dovuto abbandonare la gara. A scopo precauzionale verrà sottoposto a un controllo medico in ospedale per valutare le contusioni riportate“, si legge nel comunicato della squadra. In forte dubbio la sua presenza al Lombardia del 7 ottobre.