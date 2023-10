Tre Valli Varesine 2023, percorso e favoriti: Pogacar sfida Roglic

SportFair

Dopo Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, la Tre Valli Varesine di quest’oggi chiude il rinomato Trittico Lombardo. La gara odierna, giunta alla sua 102ª edizione, rappresenta uno step importante in preparazione del grande appuntamento del 7 ottobre, il Giro di Lombardia. Scopriamo percorso e favoriti.

Il percorso

Si parte da Busto Arsizio e, dopo 196.5 km si arriva a Varese. Il primo tratto di gara è in linea per 46.5 km con le salite di Morazzone e di Via Sacco a Varese (2.5 km al 4.9%). Si entra, dunque, nel circuito: anello di 12.9 km da ripetere per 8 volte con lo strappo di via Sacco e i 2 km al 5% verso Montello.

Arrivati al km 150, dopo aver percorso il circuito per l’ultima volta, si entrerà nel secondo circuito, uguale al primo nella prima parte, ma che presenterà le ascese di Morosolo (1.6 km al 7.8%) e Casciago (1.8 km al 5%), da ripetere 2 volte. In chiusura lo strappo di Via Sacco porterà al traguardo.

I favoriti

I principali favoriti di giornata sono Primoz Roglic, vincitore del Giro d’Italia nonchè fresco campione del Giro dell’Emilia, e Tadej Pogacar, campione in carica. Outsider di lusso i gemelli Simon e Adam Yates, così come Ben Healy, Thibaut Pinot e Jai Hindely. L’Italia punta le sue fiches su Davide Formolo e Giulio Cicone.