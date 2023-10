Tennis, Vavassori perde contro il 189° ATP. L’accusa shock: “corrotto”

SportFair

La piaga dell’hating espresso, attraverso i social, nei confronti degli sportivi, non smette di fare notizia. Questa volta, lo sfortunato protagonista è Andrea Vavassori, tennista italiano di 28 anni, il cui caso è finito addirittura sul quotidiano spagnolo “As”. Vavassori è incappato in una giornata no nell’ATP di Stoccolma, perdendo contro lo sconosciuto libanese Benjamin Hassan (189 al mondo).

Un risultato contro ogni pronostico che ha fatto strappare diverse schedine fra gli scommettitori del tennis. E come spesso accade in questi casi, la frustrazione per la scommessa persa si è trasformata in odio da riversare contro il malcapitato tennista.

Gli insulti

Come si legge su “Il Corriere dello Sport”, Vavassori è stato raggiunto da messaggi violenti e riprovevoli. “Muori all’inferno, tennista corrotto“, ha scritto un utente tirando in ballo la possibilità che il tennista italiano avesse ‘aggiustato’ l’esito del proprio match. “Spero che tu possa romperti entrambe le gambe“, si legge in un altro commento gravissimo.

L’amarezza di Vavassori

“Sono arrivato alle 4 del mattino da Malaga, ho testato le condizioni qui a Stoccolma appena 30 minuti prima della partita. Ho giocato una partita fantastica contro un tennista davvero bravo che alla fine ha giocato in modo fantastico sotto pressione: 3 match point e una partita combattuta fino alla fine. Questo è ciò che merito. Grazie“, il commento amaro del tennista.