Tennis, che fine ha fatto Kyrgios? Fuori da 1 anno e senza classifica: ecco quando torna

Che fine ha fatto Nick Kyrgios? Il talentuoso tennista australiano è letteralmente scomparso dai radar e anche dalla classifica ATP. Dopo l’infortunio patito al ginocchio nei mesi scorsi, del giocatore aussie non si ha più notizia. E i fan si chiedono quando potranno rivederlo in campo fra colpi di talento e… colpi di testa.

Senza vittorie e senza punti

A Wimbledon 2022 lo abbiamo visto sfiorare il primo titolo Slam mettendo in seria difficoltà Novak Djokovic. No, non è stato un caso. Kyrgios ha il talento di un top player, ha sempre peccato di concentrazione o, se preferite, attitudine. A Wimbledon sembrava aver allineato tutto sulla stessa riga, quella dei fenomeni. Poi il nulla.

Il 6 ottobre 2022 l’ultima vittoria in un match ATP, quella ottenuta a Tokyo contro Kamil Majchrzak battuto in rimonta in 3 set. Poi il forfait contro Taylor Fritz, i problemi al ginocchio e l’operazione. Saltato il ritorno agli Australian Open, lo Slam di casa, l’obiettivo era rientrare per Wimbledon.

Un solo match nella stagione su erba, quello giocato a Stoccarda e perso contro Yibing Wu, praticamente un tentativo di rientro, più che un vero e proprio ritorno. E di nuovo il nulla: zero vittorie e zero punti in classifica, non lo si trova più nemmeno nel ranking ATP.

Quando torna Nick Kyrgios?

Un solo match giocato in un anno, una lenta ripresa. Scartata l’ipotesi di tornare su erba, figuriamoci sul veloce a fine stagione. L’obiettivo per il rientro dovrebbe essere l’Australia. A confermarlo Craig Tiley, organizzatore degli Australian Open che ha dichiarato: “non c’è motivo per pensare che non giochi“. Riuscirà Kyrgios a ricostruirsi una classifica degna del suo talento e, magari, anche a vincere uno Slam?