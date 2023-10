Tennis, Garbine Mugurza torna a giocare? La risposta spiazza tutti

SportFair

“Oggi non ho alcuna intenzione. Il mio piano in questo momento è dormire, riposarmi, stare con i miei cari, recuperare il tempo perduto… Non vedo oltre quello che sto facendo oggi, domani e questa settimana“. Intervistata ai microfoni di “Women’s Health”, Garbine Muguruza risponde in maniera schietta e sincera alla domanda su un suo possibile ritorno in campo.

La tennista di Caracas manca dai campi da gioco dallo scorso gennaio, dopo la sfida contro la ceca Linda Noskova nel primo turno del WTA 250 a Lione. Una sorta di ritiro a tempo indeterminato.

Fisico, motivazione e divertimento

“La mia forma fisica è cambiata, perché non gareggiando cerco di mantenermi in forma senza dovermi allenare al limite. Vado in palestra regolarmente. Adoro fare allenamento con i pesi, completare la parte cardio con Zumba, lezioni di Pilates, yoga, boxe… Approfitto per fare tutte quelle cose per le quali, quando mi allenavo per il tennis, non avevo tempo“, spiega Muguruza.

“La mia motivazione è sempre molto alta, ma in un mondo competitivo come il tennis di alto livello, credo molto nel fatto che, se non mi alleno, gli avversari lo faranno e mi batteranno perché saranno più preparati“, dichiara Muguruza , che riconosce come il tennis “non ha posto” nella sua routine: “io presto ancora attenzione ai miei colleghi, ogni tanto riesco a giocare, non intensamente ma più per divertirmi. Non occupa la mia mente, la mia giornata o la mia routine, mi prendo davvero una pausa e cerco di stare lontana dal circuito“. La vincitrice delle WTA Finals del 2021 afferma di vivere questa pausa “in maniera molto felice“. “Era qualcosa di cui il mio corpo e la mia mente avevano bisogno, quindi mi sto davvero godendo questi momenti“, dice. E le manca solo: “condividere momenti con la mia squadra, quell’unione che porta bellissimi momenti di sostegno, di sofferenza, di stare insieme…“.