Brooksby salta 3 controlli antidoping: squalifica di oltre un anno per il tennista americano

Pessime notizie per Jenson Brooksby! Il tennista americano è stato sospeso per 18 mesi per aver saltato tre controlli antidoping nell’ultimo anno.

Per Brooksby una sanzione retroattiva, che decorre dal 5 luglio e terminerà il 4 gennaio 2025. “L’International Tennis Integrity Agency può confermare che un tribunale indipendente ha sospeso il tennista americano Jenson Brooksby per 18 mesi dopo aver stabilito che il giocatore aveva saltato tre controlli in un periodo di 12 mesi“, ha comunicato l’ente in una nota.

Il 22enne è attualmente 301° nel ranking ATP, ma lo scorso anno è riuscito ad arrivare fino al 22° posto in classifica. L’americano ha adesso 21 giorni di tempo per presentare ricorso al TAS.

Il tribunale indipendente ha ascoltato il giocatore e diversi testimoni, incluso l’ufficiale del controllo antidoping (DCO), sulla controversia che circonda il secondo test, dopo che Brooksby ha ammesso di aver saltato il primo e il terzo test nell’ultimo anno. Prendendo in considerazione tutte le prove, la corte ha concluso che il grado di colpa di Brooksby per aver saltato quei controlli era “alto“, evidenziando che il DCO “ha adottato tutte le misure ragionevoli per localizzare il giocatore” durante quel secondo controllo e che il giocatore era “negligente“, non essendo disponibile “durante gli orari stabiliti”.