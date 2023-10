Tennis, il triste annuncio di Sampras: “mia moglie ha il cancro”

SportFair

Il mondo del tennis vicino a Pete Sampras. L’ex campione ha annunciato la malattia della moglie, l’attrice Bridgette Wilson, con parole dolci ed emozionanti.

Sampras, che non ha mai amato parlare della sua vita privata, ha dato una dolorosa notizia: la moglie ha un cancro. L’ex tennista e vincitore di 14 titoli Slam ha spiegato che la moglie è attualmente in cura e che a dicembre scorso le è stato diagnosticato un cancro alle ovaie.

Sampras e Bridgette si sono sposati 23 anni fa e hanno due figli, Christian, 20 anni, e Ryan, 18 anni.

L’annuncio di Sampras

“Come molti già sanno sono una persona abbastanza tranquilla e riservata. Tuttavia, l’anno scorso è stato un periodo eccezionalmente impegnativo per la mia famiglia e ho deciso di condividere ciò che è successo“, ha esordito l’ex tennista.

“Lo scorso dicembre a mia moglie Bridgette è stato diagnosticato un cancro alle ovaie. Da allora è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ha ricevuto la chemioterapia e continua con una terapia specifica di mantenimento. È difficile vedere qualcuno che ami in una prova come questa. Tuttavia, vedere il passo avanti e il sostegno così forte da parte dei nostri figli, dei miei e di tutti gli altri, è incredibile. Vedere come Bridgette continua ad essere una madre e una moglie incredibile e stimolante…“, ha aggiunto.

“Ho anche imparato che è molto difficile cercare sostegno quando è troppo difficile parlare di qualcosa. Concludo chiedendo umilmente buoni pensieri e preghiere per la nostra famiglia mentre Bridgette continua a prosperare nel suo viaggio di guarigione. Grazie“, ha concluso.