Taylor Swift e Travis Kelce: la love story NFL tra gossip e teorie del complotto

Il football NFL è lo sport più amato d’America con il suo evento principe, il Super Bowl, diventato ormai un vero e proprio show di sport e spettacolo capace di generare introiti astronomici e catturare l’attenzione di tutto il mondo. Eppure, l’incremento di popolarità avuto nelle ultime settimane è decisamente sorprendente. Il merito è di una love story.

Taylor Swift e Travis Kelce

Lo scorso 24 settembre, durante la partita fra Kansas City Chiefs e Chicago Bears, la cantante Taylor Swift è apparsa tra il pubblico, di fianco a Donna Kelce, mamma di Travis Kelce. La famosa performer country ha monopolizzato l’attenzione degli spettatori alimentando rumor di gossip su una relazione con il tight-end dei Chiefs.

L’1 ottobre successivo, a New York, Taylor Swift è riapparsa allo stadio insieme ad amici famosi del calibro di Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Sophie Turner. Altro indizio di quella che sembra essere una frequentazione’ tra la coppia già ribattezzata ‘Traylor’ dalla stampa.

Swiftconomics

L’effetto Taylor Swift ha già avuto il suo impatto sull’NFL. La sfida tra Kansas City Chiefs e New York Jets è stata vista da un totale di 27 milioni di spettatori, il 22% in più rispetto allo scorso anno, il dato più alto dopo il Super Bowl di febbraio! Incremento dovuto al maggiore interesse di ragazze fra i 12 e i 17 anni (+53%), giovani donne tra i 18 e i 24 anni (+24%) e tra quelle con più di 35 anni (+34%).

Il sito di abbigliamento sportivo ‘Fanatics’ ha registrato un aumento del 400% delle vendite delle maglie da gioco di Travis Kelce che, dal canto suo, ha visto schizzare gli ascolti del suo podcast diventato per diversi giorni il più ascoltato su Apple. Guadagni al rialzo anche in biglietteria con i Chiefs che hanno visto triplicare la vendita dei biglietti.

Un effetto a dir poco straordinario, quello di una cantante capace di rilanciare il genere country, firmare record su record nell’industria musicale americana, diventare un sex symbol, fashion e role model in grado di indirizzare la vita, i gusti e le preferenze di 273 milioni di follower su Instagram. Taylor Swift è una vera e propria economia vivente. “Swiftonomic”, il termine usato per ribattezzare tale concetto.

“QuestionPro” ha stabilito che il valore dell’economia che gira intorno alla country star si aggiri intorno ai 5 miliardi di dollari, cifra più alta del prodotto interno lordo di ben 50 stati. Secondo “Pollstar”, se la Swift venisse considerata come uno stato, sarebbe la 199ª economia del mondo.

Teorie del complotto

Se i tantissimi di fan della coppia sono impazziti per le nuove voci di gossip, qualcuno sui social ci ha messo davvero poco a far circolare delle vere e proprie teorie del complotto. C’è chi crede che si tratti di un accordo commerciale tra le due parti, chi invece parla di accordo, invece, tra la lega NFL e la cantante. Qualcuno ha teorizzato che si tratti di un modo per generare hype intorno all’uscita del film-concerto “Taylor Swift: The Eras Tour” che uscirà il prossimo 13 ottobre, quasi fosse uno di quei trailer che vengono trasmessi durante il Super Bowl e pagati a peso d’oro. Questa volta, nella vita reale.