Sundek, la campagna Autunno-Inverno: un inno alla libertà | FOTO

Sundek, brand fondato in California nel 1958 nel pieno dell’esplosione della cultura legata al mondo del surf, è uno dei brand più conosciuti al mondo per il suo stile, i materiali di qualità e la realizzazione senza compromessi delle sue collezioni beachwear.

Capi indistruttibili la cui resistenza diventa il biglietto da visita del brand in tutto il mondo. La medesima qualità ed attenzione manifatturiera vanno oltre le onde delle spiagge e le giornate infuocate delle nostre estati. Il brand porta le positive vibes di cui da sempre è sinonimo anche nella stagione invernale, per vivere outdoor e quotidianità in pieno comfort e stile. Un inno alla libertà che deriva dallo spirito fondativo degli Anni ’60 e che si rispecchia in una collezione total look dai tratti stilistici che da sempre contraddistinguono il brand. Collezioni invernali versatili, distintive e dallo spiccato carattere lifestyle.

La campagna Autunno Inverno è un invito a vivere il tempo libero a contatto con la natura e immergersi, anche nella propria quotidianità, in un’atmosfera solare, limpida, scevra da imposizioni e routine. Uno scenario che fa da sfondo a capi outerwear focalizzati su colori che traslano le emozioni del brand nella stagione invernale, accendendola di energia positiva, con semplicità e lo stile inconfondibile di Sundek.

Un total look eclettico dettato da una filosofia decennale improntata all’avventura, lungo un fil rouge che accompagna le creazioni del brand sin dai 60’s. Sundek si fa portavoce del senso di libertà che ha permeato le generazioni degli ultimi decenni e si conferma il caposaldo di un lifestyle internazionale che sa mixare heritage e contemporaneità. La collezione autunno inverno di Sundek è disponibile negli store Sundek e sul sito sundek.it.