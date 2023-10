Boom di messaggi dai calciatori, le rivelazioni della pornostar Sky Bri | FOTO

SportFair

Con 2,4 milioni di follower su Instagram, Sky Bri è apprezzatissima per i suoi contenuti bollenti. La pornostar, seguitissima anche su TikTok, è creatrice di contenuti per adulti anche su OnlyFans e in un recente streaming si è lasciata andare ad una serie di rivelazioni.

Tra queste anche una che riguarda il mondo del calcio: Sky Bri sarebbe stata inondata infatti di messaggi da calciatori, in particolar modo da quelli del Manchester United.

Durante il suo streaming è stato chiesto a Sky se uscirebbe con un calciatore. La 24enne americana ha ammesso di aver ricevuto “dal nulla” messaggi da giocatori, molti dei quali dello United.

“Ci sono stati così tanti giocatori di calcio nei miei messaggi diretti di recente, è un po’ strano…Come dal nulla, ce ne sono un sacco. E quelli del Manchester United, alcuni dei quali big, e io sono tipo ‘che cazzo sta succedendo?’“, ha affermato.

Sky Bri aveva di recente affermato di essere stata sul punto di smettere di creare contenuti per adulti, perchè preoccupata di non poter trovare la persona giusta per lei, e di scoraggiare i potenziali corteggiatori.

“Letteralmente, giro una scena due volte al mese. E le persone si comportano come se fossi una donna pazza di sesso, qui fuori fanculo tutti, ma sono molto tranquilla, voglio solo amore“, ha ammesso.