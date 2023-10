“Così non mi chiamate più”, la battuta di Panatta su Sinner diventa virale

SportFair

Jannik Sinner a forza 10! Il tennista di San Candido si è preso il 10° successo ATP in carriera vincendo il torneo 500 di Vienna in finale su Medvedev. Il numero 4 azzurro sta vivendo un finale di stagione fantastico e punta a giocare le ATP Finals con grandi ambizioni.

Il 10° titolo in carriera gli ha permesso di raggiungere una leggenda del tennis italiano come Adriano Panatta che per lui ha speso parole di grande stima.

La battuta di Panatta

Ospite a “La Domenica Sportiva”, Panatta ha scherzato sul talento di Sinner dichiarando: “spero che il prossimo torneo lo vinca già domani, così mi supera e non mi chiamate più. È fortissimo, vincerà tanto, però a me lasciatemi campà…“.