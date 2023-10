Fenomeno Sinner! Vince contro Rublev e vola in finale all’ATP Vienna

SportFair

Non ci sono più aggettivi per descrivere Jannik Sinner, fenomeno vero del tennis. L’italiano è un grande protagonista dell’ATP Vienna e la prestazione in semifinale contro Rublev è stata di altissimo livello. Il 22enne vola in finale e nell’ultimo atto dovrà vedersela contro Medvedev in una partita che preannuncia grande spettacolo.

Il primo set è stato di altissimo livello e si sono registrate azioni da stropicciarsi gli occhi. Il russo prova a scappare nel primo set, l’italiano non si arrende e ribalta tutto con un parziale di 0-5. Rublev si è lasciato andare ad una serie di reazioni, dovute alla frustrazione. Prima le racchettate sul ginocchio dopo una palla in rete, poi la racchetta scagliata a terra e le urla furiose rivolte al proprio box. Il primo set si chiude 5-7.

Nel secondo set Rublev sembra in grado di rientrare in partita: si registrano due break e si va al tie-break. Sinner trova lo scatto decisivo nel finale e chiude 5-7.