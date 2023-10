Sinner spaziale! Vince contro Medvedev e trionfa all’ATP Vienna

SportFair

Jannik Sinner devastante. Il 22enne italiano continua a regalare spettacolo e si conferma uno dei tennisti più importanti in circolazione. E’ andato in scena l’ultimo atto dell’ATP Vienna contro un avversario che non ha bisogno di presentazioni: l’ex numero uno Daniil Medvedev. La sfida si è decisa al terzo set dopo oltre tre ore.

L’avvio di partita è molto equilibrato, si registrano due break (uno per parte), e si va al tie-break. L’azzurro piazza colpi importanti e chiude 7-9. Medvedev non ha intenzione di arrendersi e con un secondo set di altissimo livello rientra in partita (6-4).

Nel terzo e decisivo set il tema dell’incontro non cambia. Si registrano problemi in battuta e il bilancio è addirittura di tre break, due a favore di Sinner e uno di Medvedev. L’italiano è bravo a gestire e chiude con un entusiasmante 3-6.

E’ la seconda volta consecutiva che l’azzurro ha la meglio sul n.3 al mondo, dopo il successo a inizio del mese nel torneo di Pechino. È il terzo titolo 500 della carriera per Sinner, dopo quello di Washington nel 2021 e quello di Pechino di inizio mese. Il 22enne diventa l’italiano con più titoli in una stagione, conquistando il suo quarto titolo dopo Montpellier, Toronto e Pechino.

I 10 tornei vinti da Sinner:

ATP Masters 1000 Toronto nel 2023 ATP 500 Vienna nel 2023 ATP 500 Pechino nel 2023 ATP 500 Washington nel 2022 ATP 250 Montpellier nel 2023 ATP 250 Umago nel 2022 ATP 250 Melbourne 1 nel 2021 ATP 250 Sòfia nel 2021 ATP 250 Anversa nel 2021 ATP 250 Sòfia nel 2020