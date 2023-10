Shock Alkmaar-Nijmegen: la partita interrotta per un malore a Bas Dost | VIDEO

SportFair

Momenti di paura nel campionato olandese. E’ in corso Az Alkmaar-Nijmegen, due squadre destinate ad una stagione importante. In particolar modo l’Az è pienamente in corsa per la vittoria del titolo.

Doppio vantaggio degli ospiti con i gol realizzati da Dost e Mattsson. Nel secondo tempo i padroni di casa tornano in gioco con Pavlidis. Poi la sfida è stata interrotta. Il calciatore Bas Dost è crollato a terra.

AZ Alkmaar – NEC Nijmegen maçında Bas Dost bir anda yere yığıldı, çevresi sarıldı. Kötü bir şey olmamasını umuyoruz 🙏🏻 pic.twitter.com/TloFLSGT4n — Football Critix (@footballcritix) October 29, 2023