Chi è il secondo calciatore della Juventus coinvolto nel caso scommesse? Svelata l’età

Sono giorni caldissimi per il mondo del calcio, soprattutto quello italiano: il riferimento è ovviamente allo scandalo scommesse. Tutto è nato dall’indagine sul centrocampista Fagioli, accusato di aver scommesso sulle piattaforme illegali. Poi Fabrizio Corona, ex ‘Re dei Paparazzi’, ha svelato altri tre nomi: Nicolò Zaniolo dell’Aston Villa, Sandro Tonali del Newcastle e Zalewski della Roma. I due calciatori della Nazionale italiana hanno abbandonato il ritiro.

Le nuove indiscrezioni sul caso sono state posticipate alla serata di martedì: è quanto comunicato proprio da Fabrizio Corona in un comunicato ufficiale sui social. Lo scandalo è ancora nella fase iniziale e, come annunciato dall’imprenditore, i calciatori coinvolti sarebbero 50, poi 3 presidenti e altri procuratori.

Secondo quanto riporta ‘Repubblica’ ci sarebbe un altro calciatore della Juventus coinvolto nella vicenda, un suo coetaneo, ma nessun altro della Nazionale italiana.

Il papà di Fagioli

“Non dico niente su quello che avrebbe fatto mio figlio. Non è il momento. Molto di quello che leggo su di lui non è vero, ma se provassi a spiegarlo adesso non mi ascolterebbe nessuno. Col senno di poi posso dire che forse qualcosa lo turbava, ma non immaginavo niente del genere. Siamo vicini a nostro figlio, come lo siamo sempre stati”, le parole a ‘Repubblica’ del papà di Fagioli.

“Mio figlio è un ragazzo onesto ed è un bravissimo ragazzo. Non so cosa sia accaduto, è un momento difficile, cercate di capire”. Così, raggiunto telefonicamente dal Tg1, Marco Fagioli.