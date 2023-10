“Ho scommesso con calciatori che giocano ancora in Serie A”, le nuove rivelazioni dopo lo scandalo

SportFair

Continuano ad arrivare clamorose rivelazioni sullo scandalo delle scommesse nel mondo del calcio. Marco Paoloni, ex portiere con una buona carriera anche in Serie B, ha svelato nuovi clamorosi retroscena in diretta ad ‘Avanti Popolo’, la trasmissione su Rai 3 condotta da Nunzia De Girolamo.

“Ho scommesso con calciatori che giocano ancora in Serie A e altri che sono oggi in Federazione. Non andavo in giro col registratore, ma avrei le prove. Mi hanno criticato sui giornali, ma i primi erano loro”, le prime rivelazioni shock.

Chi è Marco Paoloni

Marco Paoloni è un ex calciatore classe 1984, di ruolo portiere. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Teramo, Ternana, Ascoli, Cremonese e Benevento. Il suo nome è salito alla ribalta anche per uno scandalo di calcioscommesse.

Nel 2001 è stato arrestato nell’ambito delle indagini sulle scommesse e partite truccate in Serie B e Lega Pro, accusato delle somministrazione dei calmanti ai compagni di squadra della Cremonese durante la partita contro la Paganese. Il calciatore ha respinto ogni tipo di accusa. Poi la squalifica di 5 anni. In ambito penale è stato poi assolto, mentre fu radiato dalla Figc.

“Ero compulsivo, giocavo su tutto. Ma non mi sono mai venduto una partita, mai. In tre anni circa 600 mila euro e ne guadagnavo 200 mila all’anno. Ho iniziato ad Ascoli con un compagno di squadra che mi fece vedere un sito, un po’ come Fagioli con Tonali. Io non lo sapevo ma dietro c’era la malavita, tutto partiva da Singapore”, il racconto a ‘Il Corriere della Sera’.